Кількість безробітних рекордно зросла на Сумщині: цифри

На Сумщині зафіксували рекордну кількість безробітних. За два місяці карантину до центру зайнятості звернулися понад 10 тисяч людей.

Вдень доходило до позначки в 600 – 700 безробітних. Про це 24 каналу повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

До слова 500 тисяч нових місць: у яких галузях держава дасть роботу українцям

Зараз офіційно у пошуках роботи понад 23 тисячі жителів Сумської області. І така цифра вперше за останні 6 років.

Найбільше від наслідків карантину постраждали сум'янин із середньою спеціальною освітою, залучені в сфері послуг. Натомість популярністю нині користуються далекобійники, продавці, медики та інженери.

"Понад 10 тисяч людей – це ж ті люди, яких через коронавірус звільнили з підприємств. Ми працевлаштовували їх особливо в сферу сільськогосподарського виробництва. Приблизно 3 тисячі людей пішли на поля, на посівні і так далі", – сказав директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Безробіття в Україні: що відомо

У травні, за час карантину, на облік стали ще 140 тисяч безробітних українців.

Кабінет Міністрів України виділив 6 мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом для допомоги людям, які втратили роботу.

Загалом в Україні зареєстровано 456,8 тисячі безробітних, а це на 48% більше, ніж на відповідний період 2019 року – 308,3 тисячі.

Сектори, у яких створюватимуть нові робочі місця: