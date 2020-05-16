Кількість безробітних рекордно зросла на Сумщині: цифри
На Сумщині зафіксували рекордну кількість безробітних. За два місяці карантину до центру зайнятості звернулися понад 10 тисяч людей.
Вдень доходило до позначки в 600 – 700 безробітних. Про це 24 каналу повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.
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Зараз офіційно у пошуках роботи понад 23 тисячі жителів Сумської області. І така цифра вперше за останні 6 років.
Найбільше від наслідків карантину постраждали сум'янин із середньою спеціальною освітою, залучені в сфері послуг. Натомість популярністю нині користуються далекобійники, продавці, медики та інженери.
"Понад 10 тисяч людей – це ж ті люди, яких через коронавірус звільнили з підприємств. Ми працевлаштовували їх особливо в сферу сільськогосподарського виробництва. Приблизно 3 тисячі людей пішли на поля, на посівні і так далі", – сказав директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.
Безробіття в Україні: що відомо
- У травні, за час карантину, на облік стали ще 140 тисяч безробітних українців.
- Кабінет Міністрів України виділив 6 мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом для допомоги людям, які втратили роботу.
- Загалом в Україні зареєстровано 456,8 тисячі безробітних, а це на 48% більше, ніж на відповідний період 2019 року – 308,3 тисячі.
Сектори, у яких створюватимуть нові робочі місця:
- будівництво доріг і транспортних інфраструктур – 154 тисяч робочих місць;
- сфера благоустрою – 150 тисяч місяць;
- сільське господарство – 85 тисяч місць;
- повернення робочих місць у мікро і малих підприємствах;
- заповнення вакансій у ДСНС;
- стимулювання підприємницької діяльності;
- будівництво інфраструктури.