Кількість постраждалих зросла у рази: на Львівщині після авіанальоту 134 травмованих

З'явилась нова інформація щодо постраждалих під час атаки росіян Яворівського полігону на Львівщині. Їхня кількість зросла у кілька разів.

Так, у результаті ворожого авіаудару постраждало 134 людини. Вони зараз перебувають у шпиталі з різним ступенем ураження.

Увага 35 людей загинули внаслідок авіаудару по Яворівському полігону

Наголошують, що дані ще оновлюватимуть. Імовірно, це не остаточні цифри.

Поранені ще прибувають

Джерело: Львівська ОВА

У ОВА також повідомили, що внаслідок нічного бомбардування у Львів прибувають поранені у військовий госпіталь.

Всі отримують якісну медичну допомогу,

– зазначили там.

Однак там наголосили, що медзаклад потребує допомоги, зокрема:

апаратів зовнішньої фіксації кісток (передпліччя, стегнової кістки, великогомілкової кістки);.

насосів для вакуумної терапії ран;

комплектів витратних матеріалів для вакуумної терапії ран;

електро-хірургічні коагулятори;

ортопедичний дриль;

укомплектовані індивідуальні тактичні аптечки для військових.

Кількість жертв теж зросла

В кого є можливість допомогти, прохання контактувати: +380979858669.Фінансово підтримати поранених бійців, які перебуватимуть у Львівському госпіталі можна за реквізитами – за посиланням.

На жаль, ще 35 людей загинули. Про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Від імені всієї Львівщини висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ми не забудемо жодного Героя і не пробачимо жодного окупанта,

– написав Козицький.

Наслідки майже ліквідовані

Станом на 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані. Зараз вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію. Велику частину завалів вже розібрали.

Коротко про обстріл Львівщини