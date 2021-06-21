Про це розповіла завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я Тетяна Карлова.

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За її словами, одну людину госпіталізували, інша продовжить лікування вдома. Загалом у лікарні після споживання суші у 2 місцевих закладах перебуває вже 81 пацієнтів, серед них 18 дітей. Ще четверо лікуються амбулаторно.

Діагноз – гострий ентероколіт. Стан здоров'я хворих задовільний,

– підкреслила Карлова.

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