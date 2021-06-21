Про це розповіла завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я Тетяна Карлова.
До теми Їли суші: у Харкові серйозно отруїлись 25 людей, заклади закрили на перевірку
У Харкові зросла кількість постраждалих від отруєння
За її словами, одну людину госпіталізували, інша продовжить лікування вдома. Загалом у лікарні після споживання суші у 2 місцевих закладах перебуває вже 81 пацієнтів, серед них 18 дітей. Ще четверо лікуються амбулаторно.
Діагноз – гострий ентероколіт. Стан здоров'я хворих задовільний,
– підкреслила Карлова.
Масове отруєння в Харкові: головне
- 17 та 18 червня у Харкові із сильним отруєнням госпіталізували 45 людей. З'ясувалося, що всі вони їли в закладі японської кухні "Якіторія".
- Вже станом на ранок 19 червня кількість госпіталізованих зросла до 78 людей.