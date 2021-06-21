Кількість жертв зросла до 85: наслідки масового отруєння в Харкові

Ще двоє людей звернулись до медиків за допомогою через отруєння. Кількість постраждалих становить вже 85 осіб.

Про це розповіла завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я Тетяна Карлова.

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У Харкові зросла кількість постраждалих від отруєння

За її словами, одну людину госпіталізували, інша продовжить лікування вдома. Загалом у лікарні після споживання суші у 2 місцевих закладах перебуває вже 81 пацієнтів, серед них 18 дітей. Ще четверо лікуються амбулаторно.

Діагноз – гострий ентероколіт. Стан здоров'я хворих задовільний,

– підкреслила Карлова.

Масове отруєння в Харкові: головне

17 та 18 червня у Харкові із сильним отруєнням госпіталізували 45 людей. З'ясувалося, що всі вони їли в закладі японської кухні "Якіторія".

Вже станом на ранок 19 червня кількість госпіталізованих зросла до 78 людей.