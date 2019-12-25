Кількість безробітного населення зменшилася, – Милованов

Ситуація на українському ринку праці покращилася – кількість безробітних зменшилася. Міністерство назвало цифри.

Рівень безробіття серед українців віком 15-70 років зменшився з 8% до 7,3% у третьому кварталі 2018 року. Про це у фейсбуці повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

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На сьогодні зафіксовані 1,3 мільйона безробітних українців.



У третьому кварталі 2019 року кількість зайнятого населення віком 15-70 років зросла до 16,91 мільйона осіб і становить 59,3%. Серед населення працездатного віку кількість зайнятого населення становить 16,21 мільйона, тобто 69%.

Зростання зайнятості та зниження безробіття спричинене насамперед продовженням високої економічної активності,

– написав Милованов.

Також він вважає, що ситуація на ринку праці покращилася й через зростання зарплати на 9% у третьому кварталі 2019 року.

Напередодні міністр заявив, що планує підвищувати зарплати українцям на 2 тисячі гривень щороку.