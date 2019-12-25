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      Кількість безробітного населення зменшилася, – Милованов

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      Милованов заявив, що безробітних українців поменшало / 24 канал

      Ситуація на українському ринку праці покращилася – кількість безробітних зменшилася. Міністерство назвало цифри.

      Рівень безробіття серед українців віком 15-70 років зменшився з 8% до 7,3% у третьому кварталі 2018 року. Про це у фейсбуці повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

      Цікаво також: Зарплата в Україні та ЄС: хто і де отримує більше

      На сьогодні зафіксовані 1,3 мільйона безробітних українців.

      У третьому кварталі 2019 року кількість зайнятого населення віком 15-70 років зросла до 16,91 мільйона осіб і становить 59,3%. Серед населення працездатного віку кількість зайнятого населення становить 16,21 мільйона, тобто 69%.

      Зростання зайнятості та зниження безробіття спричинене насамперед продовженням високої економічної активності, 
      – написав Милованов.

      Також він вважає, що ситуація на ринку праці покращилася й через зростання зарплати на 9% у третьому кварталі 2019 року.

      Напередодні міністр заявив, що планує підвищувати зарплати українцям на 2 тисячі гривень щороку. 

       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Тимофій Милованов Безробіття Зарплата Міністерство економічного розвитку і торгівлі Статистика
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