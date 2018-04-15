Кількість незадоволених політикою Макрона французів вдвічі збільшилась: результати опитування

За думкою 67% опитаних французів, політика президента Франції Еммануеля Макрона спрямована, перш за все, на підтримку забезпечених громадян.

Про це пише ТАСС з посиланням на результати опитування соцслужби Elabe для телеканалу BFMTV.

Більшість французів вважають Макрона "президентом багатих", бо він веде політику в інтересах забезпечених громадян Франції.

Читайте також: Зустріч Порошенка, Меркель і Макрона: Президент України озвучив теми розмови

Результати дослідження показують, що через два місяці після вибору Макрона на посаду президента, кількість незадоволених його політикою складала 21%. На сьогодні такий показник – 44%. Більшість розчарованих – жителі маленьких міст і селищ.

Незадоволення висувають і пенсіонери, які негативно ставляться до деяких соціальних реформ.

З опитуваних лише 20% французів задоволені роботою Макрона і 6% заявили, що президент керується інтересами середнього класу.

Нагадаємо, у Франції 3 квітня розпочався один з наймасштабніших страйків. Французи виступають проти нового кодексу праці, який запропонував уряд і президент Еммануель Макрон. Це перша акція протесту проти реформ Макрона, яка об’єднала працівників як громадського сектору, так і залізничного персоналу. У березні ж пройшли близько 200 демонстрацій.