Кількість оштрафованих за порушення карантину в рази перевищує число хворих на коронавірус

Українські правоохоронці вже склали 3120 адмінпротоколів за порушення правил карантину. До порівняння, станом на 31 березня в Україні на коронавірус захворіли 549 осіб.

За інформацією пресслужби МВС, лише за минулу добу 30 березня було складено 152 адміністративні протоколи за статтею про порушення правил щодо карантину.

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Крім того, від початку карантину вже відкрили 33 кримінальні провадження:

19 – стаття Кримінального кодексу про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням;

14 – пов’язані з порушенням карантинних заходів.

У МВС додали, що у межах боротьби з коронавірусом в Україні діє режим надзвичайної ситуації. Для забезпечення карантинного режиму та охорони публічної безпеки на службі перебуває понад 18 тисяч 700 правоохоронців:

16 тисяч 100 – працівники Нацполіції (892 залучено на охорону медичних закладів, що займаються лікуванням та обсервацією українців, також вони перебувають на мобільних постах контролю);

(892 залучено на охорону медичних закладів, що займаються лікуванням та обсервацією українців, також вони перебувають на мобільних постах контролю); 2 тисячі 500 – військовослужбовці Нацгвардії ;

; 100 – бійці ДСНС України.

Зауважимо, згідно з нещодавнім рішенням Кабміну, люди які повернулися з країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусом, тепер повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів. Мета таких заходів – недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

​До речі Людям, які прибули з-за кордону, на 6 день обсервації робитимуть ПЛР-тести

Покарання за порушення умов карантину в Україні: головне

Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність , щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.

, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби. Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень , а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років. За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, п орушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно ухвалювати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання.

які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання. Ті особи, які ці рішення не виконуватимуть, притягуватимуться до адміністративної та кримінальної відповідальності.



Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал