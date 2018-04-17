Кількість постраждалих у перестрілці в Одесі зросла до трьох
Під час перестрілки в Одесі на одній з автостоянок було поранено трьох осіб. Загалом було затримано 16 людей.
Про це з посиланням на одеську поліцію повідомляє "Інтерфакс-Україна". Нагадаємо, раніше повідомлялося про двох поранених.
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Окрім того, радник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк заявив, що правоохоронці затримали 16 осіб – 12 з боку "активістів", 4 – з боку охорони стоянки. У них була вилучена травматична, вогнепальна зброя та спецзасоби.
Джерело: 24 Канал
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