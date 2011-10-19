Кількість угод з купівлі-продажу нерухомості зросла на 50%

На думку учасників ринку, така ситуація на ринку пов’язана із поступовим відновленням іпотечного кредитування.

Кількість угод із залученням кредитних коштів на сьогодні досягає 13-17%.

“Поки угоди по іпотеці в економ та економ плюс сегменті. Тобто, як правило, люди беруть в банку 50-70 тисяч. І як показала аналітика, багато хто погашає суму кредиту на протязі одного або півтора років”, - каже гендиректор АН "Благовіст" Ірина Луханіна.

Зауважимо, за прогнозами фахівців, до кінця ІІ кварталу 2012 року кількість угод з купівлі-продажу житла зросте ще на 40-50% за умови відносно стабільної економічної ситуації. При цьому оскільки ринок демонструє активність, зниження цін на нерухомість найближчим часом не буде, кажуть експерти.