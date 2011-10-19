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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Кількість угод з купівлі-продажу нерухомості зросла на 50%

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      На думку учасників ринку, така ситуація на ринку пов’язана із поступовим відновленням іпотечного кредитування.

      Кількість угод із залученням кредитних коштів на сьогодні досягає 13-17%.

      “Поки угоди по іпотеці в економ та економ плюс сегменті. Тобто, як правило, люди беруть в банку 50-70 тисяч. І як показала аналітика, багато хто погашає суму кредиту на протязі одного або півтора років”, - каже гендиректор АН "Благовіст" Ірина Луханіна.

      Зауважимо, за прогнозами фахівців, до кінця ІІ кварталу 2012 року кількість угод з купівлі-продажу житла зросте ще на 40-50% за умови відносно стабільної економічної ситуації. При цьому оскільки ринок демонструє активність, зниження цін на нерухомість найближчим часом не буде, кажуть експерти.

      Теги: Новини нерухомості Економіка Нерухомість
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 19 жовтня 2011
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