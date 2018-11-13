Кількість загиблих внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії досягла 42 людей
Внаслідок лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія кількість жертв досягла 42 осіб. Президент США Дональд Трамп оголосив штат зоною стихійного лиха.
Про це повідомило видання ABC.
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Наразі було виявлено тіла ще 13 осіб, загальна кількість загиблих – 42 людини. Це найбільш руйнівна лісова пожежа в історії Сполучених Штатів,
– заявив очільник Білого дому.
Раніше 24 Канал повідомляв про те, що лісові пожежі на півночі Каліфорнії визнали найбільш смертельними за останні 85 років. Кількість жертв стихії досягла 31 людини. У списку зниклих безвісти наразі 228 прізвищ.
Нагадаємо, 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Були евакуйовані десятки тисяч людей. Вогонь знищив кілька тисяч будівель.