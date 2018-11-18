Кількість жертв та зниклих безвісти внаслідок пожеж у Каліфорнії стрімко зросли

Кількість жертв природної пожежі в окрузі Бьютт на півночі Каліфорнії зросла з 71 до 79 осіб. Разом з цим безвісти зниклими вважаються 1276 людей.

Про це повідомило видання USNews.

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У суботу шериф округу Бьютт Корі Хоне на прес-конференції заявив що загальна кількість загиблих при пожежах в Каліфорнії, склала вже 79 осіб.

Зазначається, що впродовж минулої доби в окрузі Бьютт "були виявлені тіла ще п'яти осіб". Водночас кількість зниклих безвісти зросла з 600 до 1276 людей

Згідно з останніми даними, площа пожежі "Кемп" на півночі Каліфорнії, яку вже визнано найбільш руйнівною в історії штату, становить понад 598 квадратних кілометрів. Стихію локалізовано на 50 відсотків. Знищено понад 12 тисяч будівель.

У зв'язку з пожежами у низці округів Каліфорнії діють режими надзвичайної ситуації. Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився виділити штату з федерального бюджету кошти, необхідні для боротьби зі стихією.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в США, які почались 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія та не вщухають і донині, призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії.