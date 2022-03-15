Як пишуть у соцмережах, під ранок було чути щонайменше 4 вибухи – два о 4:00 та ще два о 5:00. Останні могли бути десь на Лівому березі.

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Окупанти могли влучити у житловий будинок

Місцеві мешканці розповіли, що вибухи були потужними. "Аж дім здригнувся, на вулицях спрацювала автомобільна сигналізація", – пишуть вони.

За попередньою інформацією, випущені росіянами ракети поцілили по житловому кварталу в центрі міста. Спалахнула масштабна пожежа.

Зверніть увагу: повітряну тривогу в Києві оголосили о 3:45. Сигналу про відбій станом на 5:40 ще не було. Будь ласка, не покидайте укриття.

Водночас у телеграм-каналі, який пише про моніторинг військової активності у Білорусі, повідомили про запуск кількох ракети з Мозиря. Офіційного підтвердження цьому поки немає.

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