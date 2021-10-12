У кількох регіонах України оголосили надзвичайну ситуацію через ціни на газ: де саме

Через підвищення цін на газ у Закарпатській, Одеській, Хмельницькій областях та в Івано-Франківську оголосили надзвичайну ситуацію. 11 жовтня відповідне рішення ухвалила Одеська обласна комісія з ТЕБ та НС.

На Одещині оголосили надзвичайні ситуації регіонального рівня, адже газу бракує для бюджетних установ.

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Постачальники не можуть виконати умови контрактів

Через зростання цін на блакитне паливо, постачальники послуг не можуть виконати умови контрактів. Бюджетні установи, серед яких – школи та медзаклади, відповідно теж не можуть оплатити вартість опалення.

Бюджетні установи можуть залишитись без газопостачання

Нараз ціна вартості газу сягає 40 гривень за кубометр. Як повідомив, директор департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Антон Шалігала, постачальники послуг попереджають, що припинятимуть поставки.

А нові договори оформити можуть не встигнути, отож бюджетні установи можуть залишитись без газопостачання.

Схожа ситуація і в інших регіонах

В Одеській комісії з ТЕБ та НС наголосили, що опалювальний сезон в регіоні під загрозою зриву.

Схожа ситуація склалась і на Закарпатті, Хмельниччині та в Івано-Франківську. Там теж оголосили надзвичайні ситуації регіонального рівня.

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків наголосив, що нема опалення в закладах охорони здоров'я та освітніх закладах. Міський голова зазначив, що на початку року була домовленість про ціни на газ за на рівні 7 – 8 гривень за кубометр, а тепер – по 30.