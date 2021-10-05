У ДСНС щодо цього інциденту звернулися приблизно о 10:30. Заявник повідомив, що рідкий метал лежить просто неба на вулиці Соборна.

Нещодавно У Львові під шкільною підлогою знайшли розлиту ртуть: фото з місця події



Рятувальник збирає ртуть у Кривому Розі / Фото ДСНС

Скільки ртуті там лежало

По приїзду рятувальники встановили, що метал розтікся на площі 1 квадратний метр. Вони почали збирати його у герметичну місткість, щоб зупинити випаровування. Загалом там було 1 100 грамів небезпечної речовини.

Після цього фахівці провели демеркуризацію, тому наразі загрози життю чи здоров'ю людей немає. Чому рідкий метал лежав просто неба – невідомо.



Ртуть, яка лежала просто неба у Кривому Розі / Фото ДСНС

Що таке демеркуризація Видалення ртуті, а також її з'єднань фізико-хімічними або механічними способами. Це роблять, щоб запобігти отруєнню людей або тварин.



Металева ртуть дуже токсична і має високий тиск парів при кімнатній температурі. Відповідно при розливанні її необхідно негайно видаляти з приміщень.



Рятувальник проводить демеркуризацію / Фото ДСНС

Схожий випадок нещодавно

25 травня на Головному залізничному вокзалі Львова знайшли приблизно 600 грамів ртуті. Речовина просто лежала біля вуличного смітника.

Туди приїхали рятувальники в захисних костюмах і протигазах. Вони ліквідували забруднення й також повідомили, що більше загрози отруєння немає.