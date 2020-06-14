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Українці застрягли на кордоні з Польщею

11 червня на польсько-українському кордоні застрягли сотні українських громадян. Люди стояли у черзі на пішохідному переході "Шегині" по 12 – 13 годин без можливості поїсти і випити води. Більшість з них – це ті, хто прямували на сезонні роботи до Польщі.

Що відбувалося на польсько-українському кордоні: дивіться відео

Онкологія в Україні

З кожним роком на онкологію хворіють все більше українців. Наразі на обліку перебуває майже мільйон людей з онкологічною патологією. Україна – одна з перших в Європі за кількістю смертельних випадків від раку.

Чи не кинуті люди з таким діагнозом на напризволяще: дивіться відео

Неймовірний маєток, який варто відвідати на Харківщині

На Харківщині тільки почалося послаблення карантину, а до місцевих туристичних перлин рушили перші відвідувачі. За годину їзди від Харкова розташована унікальна 200-літня пам'ятка Слобожанщини. Це Шарівський маєток або, як його ще називають, Цукровий палац.

Як виглядає місце десятків легенд – Шарівський маєток: дивіться відео