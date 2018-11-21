Кілометрові хороми і дорожезні авто: що "забув" вказати у деклараціях ректор-депутат Поплавський

Журналісти-розслідувачі програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" з'ясували, що народний депутат України і ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський користується представницькими автомобілями марки Mercedes-Benz і будинком площею у понад 1000 квадратних метрів, які не вказані у його деклараціях.

Про це повідомив Bihus.Info.

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У деклараціях депутата і ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського зазначено, що він мешкає у скромній 76-метровій квартирі на Позняках у столиці України. Проте на офіційній Instagram-сторінці "співочого ректора" можна побачити безліч фото із розкішного заміського будинку.



Михайло Поплавський

У коментарях під одним із таких постів йому передають привіт сусіди із селища Бортничі, що під Києвом. А дев'ятого липня 2017 року, вітаючи своїх підписників із Днем рибалки, Михайло Поплавський опублікував фотографію на березі озера. На іншому боці водойми можна помітити коричневий двоповерховий будинок. Журналісти програми "Наші гроші" знайшли його на Google-картах Бортничів і таким чином визначили, звідки було зроблене це фото.



Журналісти знайшли будинок Поплавського на Google-картах Бортничів

Депутат мешкає у будинку площею 1067,6 квадратних метрів із власною сауною та приватним озером. Площа землі під ним – близько півгектара. Одна із земельних ділянок перебуває в оренді у проректора КНУКіМ Наталії Гайсинюк. Решта ділянок і сам будинок записані на її 71-річного батька Анатолія Капелюшного. Проте місцеві мешканці підтверджують, що фактичним власником цього майна є саме Михайло Поплавський.



Світлини з Instagram-сторінки Михайла Поплавського

Журналістам вдалося зафіксувати, як вранці звідти виїжджав представницький Mercedes-Benz S500 Long 4Matic вартістю близько 100 тисяч доларів. Його супроводжував ще один Mercedes-Benz GLS 350. Обидві автівки записані на приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури". Раніше його бенефіціарами через ТОВ "Укрконцерт" були сам Михайло Поплавський та його син Олександр, але у 2016 році ректор переписав свою частку на Лілію Єременко – заступниці декана факультету кіно і телебачення державного КНУКіМ.



"Мерседеси" Поплавського

Першим Mercedes постійно користується сам Поплавський. Зокрема, саме на ньому він приїздить до університету у фільмі 2016 року, а також фотографіями цієї машини рясніє Instagram-сторінка депутата. Зате у його деклараціях її немає.

Відео журналістського розслідування щодо статків Поплавського:

Усі спроби редакції програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" отримати коментар Михайла Поплавського з його боку були проігноровані.

Нагадаємо, раніше 24 канал писав про те, що земельна ділянка на столичному Печерську, виділена державному вишу – Київському національному університету культури і мистецтв – під студентський гуртожиток, забудована черговим житловим комплексом. Квартири у ньому розкупили родичі відомих політиків.