Кім Кардашян виклала кумедне відео, як її донька робить макіяж

Знаменита світська левиця, а також мама трьох дітей Кім Кардашян показала короткий ролик, на якому її п'ятирічна донька Норт Вест фарбується перед дзеркалом.

Про це Кім опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"Норт, що ти робиш з моєю Mario Palette? Повернися", – говорить зіркова мама дочці.

Після чого дівчинка кумедно розвертається і показує пофарбоване обличчя у синій колір.

Донька Кім Кардашян фарбується: дивіться відео

Допис, поширений Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) 19 Чер 2018 р. о 12:16 PDT

Нагадаємо, зіркова пара Кім і Каньє виховують п'ятирічну дочку Норт і дворічного сина Сейнта, а також Чикаго Вест, яка з'явилася на світ 15 січня. Кім планує звернутися до послуг сурогатної матері ще раз.

Хто така Кім Кардашян?Американська модель та зірка власного реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Знаменитість розпочала стосунки з Каньє Вестом у квітні 2012 року. Пара виглядала ідеально та приховувала своїх почуттів перед камерами. Вже у грудні 2012 року Кім Кардашян очікувала на появу первістка, відтак пара оголосила про заручини та побралася.