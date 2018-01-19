Ким був стрілок, який відкрив вогонь по поліцейських в Одесі: фото

Стрілянину на вулиці Новосельського в Одесі влаштував любитель "русского мира" Валентин Дорошенко.

19 січня в Одесі літній чоловік влаштував стрілянину і був застрелений правоохоронцями.

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Як повідомляє "Думская", стрілком, який поранив трьох поліцейських, виявися відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко.

"Він називав себе членом "партії Сталіна", в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель – приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці", – йдеться у повідомленні.

Валентин Дорошенко викликав екс-міського голову Едуарда Гурвіца на дуель

Восени 2013 року чоловік був активним учасником заворушень біля будівлі обласного УВС на вулиці Єврейській – чинив спробу відбити у правоохоронців затриманого лідера партії "Батьківщина" Ігоря Маркова.

Коли поліцейські дізнались, що Валентин Дорошенко повернувся в Одесу, одразу до його помешкання відправили патруль – два оперативники Приморського відділу і дільничний. Чоловік, довго не думаючи, дістав пістолет і напав на правоохоронців.

Валентин Дорошенко підстрелив трьох поліцейських в Одесі

Валентин Дорошенко – відомий любитель "русского мира"