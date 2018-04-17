Кім Чен Ин готовий оголосити про ядерне роззброєння КНДР, – NYT

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін планує офіційно заявити про свою готовність до денуклеаризації КНДР під час зустрічі із президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у цьому місяці.

Про це із посиланням на слова прес-секретаря Південної Кореї повідомляє The New York Times.

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Очікується, що заява лідера КНДР про ядерне роззброєння стане частиною спільної декларації, яку обидва президенти ухвалять під час зустрічі 27 квітня.

Зазначається, що досі між офісами двох лідерів тривають обговорення щодо інших аспектів спільної заяви, наприклад, чи будуть обидві Кореї брати на себе зобов'язання регулярно проводити подальші зустрічі. Південна Корея також намагається переконати Північну Корею у проведенні спільної прес-конференції в кінці своєї зустрічі у Пханмунджомі (місце для проведення переговорів у демілітаризованій зоні Корейського півострова – "24").

У разі необхідності радник із національної безпеки Мун Чже Іна та глава південнокорейської розвідки поїдуть у Пхеньян ще раз, щоб вирішити важливі питання до переговорів на найвищому рівні.

Для того, щоб визначити, наскільки конкретною була б декларація щодо денуклеаризації, потрібно провести більше переговорів, пояснив прес-секретар президента Південної Кореї, додавши, що спільна заява Кім Чен Ина та Мун Чже Іна буде "широкою та досить абстрактною", оскільки будь-яка суттєва угода про ядерну зброю повинна бути ухвалена між президентом КНДР та главою Білого дому Дональдом Трампом.

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Нагадаємо, що Трамп погодився провести саміт з Кім Чен Ином, який попередньо заплановано провести до травня. Лідер КНДР у свою чергу заявив, що позбудеться своїх ядерних арсеналів, якщо його режиму нічого не загрожуватиме.

Що таке денуклеаризація? Це усунення ядерної зброї з визначених територій; створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складати атомну зброю.