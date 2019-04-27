Кім Чен Ин користується броньованим лімузином Daimler: компанія шокована

У німецькій автомобільній компанії Daimler заявили, що не розуміють, звідки у лідера КНДР броньовані лімузини їх виробництва. Варто зазначити, що проти Північної Кореї діють міжнародні санкції. А сама компанія не веде бізнес у цій країні.

До слова, Кім Чен Ин приїжджав на кілька заходів на лімузинах Daimler. Як повідомили в Associated Press, зокрема і на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Під час свого візити до Росії лідер КНДР пересувався Владивостоком на Mercedes Maybach S600 Pullman Guard і Mercedes Maybach S62.

Також відомо, що він має машину моделі S600 Pullman Guard, на якій той їздив у Сінгапурі, де у червні 2018 року зустрічався з президентом США Дональдом Трампом.



Кім Чен Ин у супроводі охоронців