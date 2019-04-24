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      Кім Чен Ин на бронепоїзді прибув до Росії: фото, відео

      1484 Читать новость на русском
      Кім Чен Ин
      Кім Чен Ин / Getty images

      Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вже прибув на територію Російської Федерації. Щоправда, не у Владивосток, де має зустрітися із російським лідером Володимиром Путіним, а на прикордонну станцію Хасан, що у Приморському краї.

      Приїхав у Росію лідер КНДР на броньованому поїзді. У Хасані він вийшов із потяга, на станції його чекали дівчата у російських національних костюмах, які запропонували Кім Чен Ину коровай, передає ТАСС.

      Читайте також: Кім Чен Ин готовий до третього саміту з Трампом

      На станції лідера КНДР зустрічали також міністр з розвитку Далекого Сходу і Арктики Олександр Козлов, губернатор Примор'я Олег Кожемяко, а також – посол РФ в КНДР Олександр Мацегора і генеральний консул КНДР в Примор'ї Чо Сок Чхоль. Відомо, що Кім Чен Ин затримався на станції для відвідування Будинку російсько-корейської дружби, відомого як "Будиночок Кім Ір Сена".

      Цей будинок був побудований на прикордонній станції Хасан напередодні візиту північнокорейського лідера в СРСР в 1986 році. По дорозі до Росії свого часу його відвідували північнокорейські лідери Кім Ір Сен і Кім Чен Ір.

      Кім Чен Ин Росія зустріч з Путіним
      Кім Чен Ин зустріч з Путіним
      Кім Чен Ин зустріч з Путіним Росія
      Кім Чен Ин прибув у Росію

      Північнокорейський лідер вже встиг заявити, що "давно хотів побувати у Росії" і анонсував, що цей його візит не є останнім. 

      "Це лише перший крок", – наголосив Кім Чен Ин.

      Кім Чен Ин прибув у Росію для зустрічі із Путіним: відео

      Зазначимо, що прямує Кім Чен Ин у Владивосток, де має заплановану зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Путін і Кім Чен Ин обговорять проблему денуклеаризації Корейського півострова, розвиток двосторонніх відносин і регіональне співробітництво.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Кім Чен Ин КНДР Ядерна безпека
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