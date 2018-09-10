Кім Чен Ин написав Трампові нового "теплого і позитивного" листа: відомий його зміст

Лідер КНДР Кім Чен Ин написав листа президентові США Дональду Трампу, у якому нібито попросив про нову зустріч з американським лідером.

Про це під час брифінгу у понеділок повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс.

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Президент отримав лист від Кім Чен Ина. Дуже теплого, дуже позитивного листа,

– зазначила Сандерс.

Вона уточнила, що у листі йшлося про призначення нової зустрічі між лідерами.

Сандерс запевнила, що у Білому домі відкриті у питанні нової зустрічі між Дональдом Трампом та Кім Чен Ином.

"Головна мета листа – запросити вивчення про терміни нової зустрічі з президентом, і ми відкриті на цю тему, і вже перебуваємо в процесі координації з цього питання", – пояснила вона.

В адміністрації американського президента переконані, що цей лист від Кім Чен Ина "став свідченням успіхів в налагодженні відносин між Вашингтоном та Пхеньяном".

Що цікаво, це вже не перший лист, який Трамп отримує від північнокорейського лідера після їхньої історичної зустрічі у червні.

Нагадаємо, 12 червня у Сінгапурі відбулась перша зустріч між лідерами США та КНДР Дональдом Трампом і Кім Чен Ином. Лідери США та КНДР підписали важливу угоду, яка полягає у встановленні мирних відносин, звільненні полонених та спільній роботі над денуклеаризацією Корейського півострова.

Що таке денуклеаризація? Це усунення ядерної зброї з визначених територій; створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складувати атомну зброю.