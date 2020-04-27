Кім Чен Ин не з'являється на людях: державні ЗМІ розповсюджують листи від його імені
Нещодавно американські ЗМІ повідомили про нібито смерть Кім Чен Ина. Ситуацію загострює і той факт, що лідер КНДР вже тривалий час не з'являється на публіці. Тим часом державні ЗМІ розповсюдили послання від імені Кім Чен Ина.
У посланні Кім пояснює, чому потяг лідера КНДР стоїть саме у Вонсані, повідомляє Yonhap News Agency.
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Кім Чен Ин висловлює вдячність будівельникам туристичної зони на східному узбережжі курортного міста Вонсан. Саме там раніше помітили його особистий потяг.
Верховний лідер Кім Чен Ин висловлює свою вдячність працівникам, які присвятили себе будівництву туристичної зони Вонсан-Калма,
– мовиться у посланні Кіма.
Згодом оприлюднили ще одне послання. Цього разу вже до Південної Африки з нагоди Дня незалежності. Кім Чен Ин привітав президента країни зі святом і висловив сподівання, що стосунки між країнами будуть стійкими та міцними.
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Стан здоров'я Кім Чен Ина: все, що відомо
- Видання CNN з посиланням на американського чиновника повідомило про проблеми зі здоров'ям лідера Північної Кореї. За їхніми даними, Кім Чен Ин пропустив державні святкування з нагоди дня народження свого дідуся Кім Ір Сена 15 квітня. Причиною цього буцімто, є погіршення стану його здоров'я.
- 12 квітня йому провели операцію через серцево-судинне захворювання, зараз він нібито відновлюється на своїй віллі. Здоров'я північнокорейського лідера погіршилося начебто через ожиріння, перевтому та куріння.
- У Південній Кореї не підтвердили хворобу Кім Чен Ина після проведеної операції. Офіційний Сеул каже, що лідер Північної Кореї займається державними справами.
- Цікаво, що схожа ситуація вже була з батьком Ина – Кім Чен Іром. Після його відсутності у 2008 році до 60-річчя КНДР теж почали поширюватися чутки про погіршення стану його здоров'я. Як стало відомо пізніше, у Кім Чен Іра був інсульт, і його здоров'я постійно погіршувалося аж до самої смерті у 2011 році.
- У сусідній Південній Кореї кажуть, що північнокорейський диктатор не помер і почувається добре.