Кім Чен Ин не з'являється на людях: державні ЗМІ розповсюджують листи від його імені

Нещодавно американські ЗМІ повідомили про нібито смерть Кім Чен Ина. Ситуацію загострює і той факт, що лідер КНДР вже тривалий час не з'являється на публіці. Тим часом державні ЗМІ розповсюдили послання від імені Кім Чен Ина.

У посланні Кім пояснює, чому потяг лідера КНДР стоїть саме у Вонсані, повідомляє Yonhap News Agency.

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Кім Чен Ин висловлює вдячність будівельникам туристичної зони на східному узбережжі курортного міста Вонсан. Саме там раніше помітили його особистий потяг.

Верховний лідер Кім Чен Ин висловлює свою вдячність працівникам, які присвятили себе будівництву туристичної зони Вонсан-Калма,

– мовиться у посланні Кіма.

Згодом оприлюднили ще одне послання. Цього разу вже до Південної Африки з нагоди Дня незалежності. Кім Чен Ин привітав президента країни зі святом і висловив сподівання, що стосунки між країнами будуть стійкими та міцними.

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