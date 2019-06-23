Кім Чен Ин отримав особистого листа від Трампа, – ЗМІ

Глава КНДР ознайомився зі змістом листа та назвав його відмінним. Кім Чен Ин подякував Трампу за сміливість і додав, що обміркує послання американського лідера.

"Оцінивши можливості президента Трампа до політичної розсудливості та його надзвичайну мужність, Кім Чен Ин заявив, що він серйозно подумає над цікавим змістом", – йдеться у повідомленні агенції Yonhap

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Раніше у червні Трамп отримав "дуже теплого" листа від Кім Чен Ина. Очільник Білого дому подякував лідеру КНДР за лист та заявив, що той запропонував провести вже третю зустріч.

Помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон наголосив, що США готові до саміту з лідером КНДР "в будь-який час".

17 червня у Держдепартаменті США розповіли, що Трамп вірить у наміри Кім Чен Ина продовжити денуклеаризацію країни. Американська сторона сподівається, що КНДР незабаром виконає обіцянки щодо відмови від ядерного озброєння.

Остання зустріч Трампа і Кім Чен Ина, яка була другою в історії лідерів, відбулася в лютому 2019 року. Однак переговори, що стосуються ядерного роззброєння Північної Кореї, завершилися раніше запланованого часу і не увінчалися успіхом. Лідери також не зробили спільної заяви.

Основний предмет переговорів між США і Північною Кореєю – ядерна і ракетна програма Пхеньяна. Трамп і Кім Чен Ин вперше зустрілися в Сінгапурі в червні минулого року – ці переговори також стали першими в історії між лідерами двох країн.