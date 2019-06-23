05:18
23 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО

      Кім Чен Ин отримав особистого листа від Трампа, – ЗМІ

      61 Читать новость на русском
      Кім Чен Ин та Дональд Трамп
      Кім Чен Ин та Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

      Глава КНДР ознайомився зі змістом листа та назвав його відмінним. Кім Чен Ин подякував Трампу за сміливість і додав, що обміркує послання американського лідера.

      "Оцінивши можливості президента Трампа до політичної розсудливості та його надзвичайну мужність, Кім Чен Ин заявив, що він серйозно подумає над цікавим змістом", – йдеться у повідомленні агенції Yonhap

      Читайте також: США та Іран напередодні війни?

      Раніше у червні Трамп отримав "дуже теплого" листа від Кім Чен Ина. Очільник Білого дому подякував лідеру КНДР за лист та заявив, що той запропонував провести вже третю зустріч. 

      Помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон наголосив, що США готові до саміту з лідером КНДР "в будь-який час".

      17 червня у Держдепартаменті США розповіли, що Трамп вірить у наміри Кім Чен Ина продовжити денуклеаризацію країни. Американська сторона сподівається, що КНДР незабаром виконає обіцянки щодо відмови від ядерного озброєння.

      Остання зустріч Трампа і Кім Чен Ина, яка була другою в історії лідерів, відбулася в лютому 2019 року. Однак переговори, що стосуються ядерного роззброєння Північної Кореї, завершилися раніше запланованого часу і не увінчалися успіхом. Лідери також не зробили спільної заяви.

      Основний предмет переговорів між США і Північною Кореєю – ядерна і ракетна програма Пхеньяна. Трамп і Кім Чен Ин вперше зустрілися в Сінгапурі в червні минулого року – ці переговори також стали першими в історії між лідерами двох країн.

      blog_ava
      В Росії хочуть створити аналоги магазинів часів СРСР: у мережі обурення і глузування
      сьогодні
      2272
      Теги: Новини політики Дональд Трамп Кім Чен Ин КНДР Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них
      22 червня , 22:12 Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них
      2490
      Волонтер, який став військовим: маєш вижити і дожити до правнуків
      22 червня , 22:00 Волонтер, який став військовим: маєш вижити і дожити до правнуків
      Повернись живим 202
      Строительные "табу": зачем ввели "красные списки" отклонений от строительных норм
      22 червня , 19:00 Строительные "табу": зачем ввели "красные списки" отклонений от строительных норм
      Лев Парцхаладзе 509
      Збережімо нашу історію: об'єкти Чорнобиля мають стати всесвітньою спадщиною
      22 червня , 16:11 Збережімо нашу історію: об'єкти Чорнобиля мають стати всесвітньою спадщиною
      Анастасія Григорова 403
      Я засуджував себе, – відверте інтерв'ю з бійцем-гомосексуалом, який воював на Донбасі
      22 червня , 15:00 Я засуджував себе, – відверте інтерв'ю з бійцем-гомосексуалом, який воював на Донбасі
      Віталій Дейнега 1673
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук