Кім Чен Ин у Росії: легендарний бронепоїзд, ексклюзивний лімузин і неймовірно спритні охоронці

Лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до російського Владивостока для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. А разом з ним прибув і знаменитий лімузин Ина. Його доправив до Росії не менш знаменитий корейський бронепоїзд, яким ще мандрував через всю Росію батько Ина, Кім Чен Ір. Власне, лімузин та охоронці Ина викликали більший ажіотаж, аніж сам корейський лідер.

Владивосток жив підготовкою до візиту Ким Чен Ина весь квітень 2019 року. Довелося навіть на 20 сантиметрів поглибити виїзд з території вокзалу – щоб звідти виїхав лімузин глави Північної Кореї. Адже Ин погодився їздити російськими дорогами винятково у власному лімузині. Про це розповіли у ТАСС.

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Як культурна програма стартувала з пробіжки охоронців

Переговори лідерів Північної Кореї та Росії заплановані на 25 квітня на території Далекосхідного федерального університету на острові Російський. Увечері того ж дня Путін полетить до Китаю, а от Ин побуде у Владивостоку ще добу – для нього передбачена культурна програма.

Дивіться відео з дивовижно синхронним рухом автомобіля та спритних охоронців:

Кім Чен Ин відвідає туристичні пам'ятки та місця, де побував його батько Кім Чен Ір під час візиту в 2002 році. Серед них – номер батька у владивостоцькому готелі "Гавань". До слова, нинішній лідер КНДР приїхав до Росії вперше з моменту вступу на свою посаду в кінці 2011 року.

Тренуватися бігати з лімузином в унісон охоронці Ина почали заздалегідь, ось відео квітня 2018 року:

Разом з північнокорейським вождем прибула делегація з 230 осіб. Броньований поїзд, на якому по Росії подорожував ще батько нинішнього вождя КНДР Кім Чен Ір, вмістив усіх. Утім, зазначимо, що шлях "молодого маршала" значно коротший батькового: відстань від Пхеньяна до Владивостока – всього 684 кілометри, тоді як Кім Чен Ір проїхав всю Транссибірську магістраль (9 тисяч і майже триста кілометрів).

Жартівлива реакція соцмереж на візит Ким Чен Ина

Кумедний капелюх

Вигляд такого лідера, як Кім Чен Ин, завжди був предметом пильного аналізу.



Капелюх, у якому приїхав Ин до Владивостока

Відомий російських "політичний аналітик" Михайло Боярський зазначив, що капелюх глави Північної Кореї – це знак добрих почуттів до Росії. І санкт-петербурзького клубу "Зеніт".



Михайло "Дартаньян" Боярський висловив підтримку капелюху Кім Чен Ина

Кім "Серсея" Е Чжон проінспектувала місто перед візитом вінценосного Брата

За кілька днів до візиту лідера Кореї до Владивостока прибула сестра Ина – начальник відділу пропаганди і агітації ЦК "Трудової партії Кореї" Кім Е Чжон.



Кім Е Чжон, головна корейська пропагандистка, і трійко "лицарів корейської королегвардії"



Серсея Ланністер і три сестри з Великого Септу Баелору (з попереднім фото – нічого спільного)

Якщо серйозно, Кім Е Чжон – один із найвпливовіших політиків у Північній Кореї, а ще й має суттєвий вплив на брата.

Спершу квіти, коровай – на десерт

Багато медіа поширили відео із зафіксованим на ньому міжнародним скандалом: Кім Чен Ин проігнорував російський коровай.

Але ні, Кім Чен Ин не порушив російських звичаїв і спробував коровай. Цю інформацію підтвердила ЗМІ школярка, яка піднесла главі КНДР хліб і сіль.

А ось як все було насправді:

Просто, спочатку Ину вручили квіти. Але потім він їх віддав комусь, хто стояв поруч, і таки спробував коровай.

Сила рідної мови

Вперше в історії Кім Чен Ин дав інтерв'ю закордонному журналістові. До того ж російському. До того ж, з телеканалу "Россия". Чому? Просто журналіст кричав запитання до Ина дуже гучно і – корейською мовою. Ин розчулився, и журналіст впіймав свій зоряний шанс.



Розчулений Ин дає інтерв'ю російському журналісту

Щоправда, Ин нічого особливого не сказав. Лише висловив надію, що його візит до Росії буде успішним і корисним.

Путін "витає у хмарах"

Путін летить на зустріч з Ином, а потім полетить у Китай. Офіційно мета зустрічі – обговорити співпрацю країн. Але користувачі соцмереж не цілком погоджуються. Особливо з огляду на нещодавню заяву Путіна про те, що потрібно показати народу владу, яка "не сама по собі існує і в якихось хмарах витає".