Кім Чен Ин висунув умови ядерного роззброєння Північної Кореї, – ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про можливе ядерне роззброєння своєї держави, якщо США гарантують збереження політичної системи КНДР.

Про це повідомляє японська газета Tokyo Shimbun з посиланням на власні джерела.

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Як відомо, під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном в Пекіні лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що проблема денуклеаризації на Корейському півострові буде вирішена, якщо Південна Корея і США позитивно сприймуть зусилля з роззброєння і створять атмосферу спокою та стабільності, коли будуть приймати послідовні й узгоджені заходи зі встановлення миру.

Також він додав, що на роззброєнні наполягали колишні лідери Північної Кореї Кім Ір Сен і Кім Чен Ір.

За інформацією видання, Кім Чен Ин буде вимагати гарантій збереження свого режиму і політичної системи в Північній Кореї, а також "повної компенсації" за денуклеаризацію.

Окрім того, лідер Північної Кореї зазначив, що "якщо США відреагують чесним чином, то Пхеньян може підготувати дорожню карту денуклеаризації до або після саміту між лідерами КНДР і США". За кожен етап роззброєння КНДР розраховує на "винагороди" у вигляді гарантій та скасування санкцій.

Кім Чен Ин також заявив, що ядерна зброя буде непотрібна Північній Кореї, якщо "США припинять свою ворожу політику щодо КНДР".