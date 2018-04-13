15:29
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Кім Чен Ин висунув умови ядерного роззброєння Північної Кореї, – ЗМІ

1223 Читать новость на русском
КНДР може відмовитися від ядерного озброєння
КНДР може відмовитися від ядерного озброєння / Фото з відкритих джерел

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про можливе ядерне роззброєння своєї держави, якщо США гарантують збереження політичної системи КНДР.

Про це повідомляє японська газета Tokyo Shimbun з посиланням на власні джерела.

Читайте також: Пхеньян може відмовитись від ядерної зброї

Як відомо, під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном в Пекіні лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що проблема денуклеаризації на Корейському півострові буде вирішена, якщо Південна Корея і США позитивно сприймуть зусилля з роззброєння і створять атмосферу спокою та стабільності, коли будуть приймати послідовні й узгоджені заходи зі встановлення миру.

Також він додав, що на роззброєнні наполягали колишні лідери Північної Кореї Кім Ір Сен і Кім Чен Ір.

За інформацією видання, Кім Чен Ин буде вимагати гарантій збереження свого режиму і політичної системи в Північній Кореї, а також "повної компенсації" за денуклеаризацію.

Окрім того, лідер Північної Кореї зазначив, що "якщо США відреагують чесним чином, то Пхеньян може підготувати дорожню карту денуклеаризації до або після саміту між лідерами КНДР і США". За кожен етап роззброєння КНДР розраховує на "винагороди" у вигляді гарантій та скасування санкцій.

Кім Чен Ин також заявив, що ядерна зброя буде непотрібна Північній Кореї, якщо "США припинять свою ворожу політику щодо КНДР".

Теги: Новини політики Новини США Ядерна безпека КНДР Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 15:02 "Північний потік-2" – це не головна газова загроза для України
Дмитро Снєгирьов 1433
All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі
сьогодні, 14:02 All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі
Олександра Кравчук 307
У Путіна створюють передумови для введення військ в Україну: СБУ назвала дату
сьогодні, 13:36 У Путіна створюють передумови для введення військ в Україну: СБУ назвала дату
2770
На Львівщині обвалилась стіна старовинного замку
сьогодні, 14:08 На Львівщині обвалилась стіна старовинного замку
851
Гнів Трапма: чи помстяться США за Сирію?
сьогодні, 12:01 Гнів Трапма: чи помстяться США за Сирію?
Наталія Лебідь 1578
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук