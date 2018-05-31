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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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Кім Чен Ин збирається відправити Трампу листа, – ЗМІ

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Це відбудеться на фоні підготовки двох країн до можливого саміту 12 червня
Це відбудеться на фоні підготовки двох країн до можливого саміту 12 червня / vgolos.com.ua

Керівництво КНДР має намір відправити листа від імені Кім Чен Ина очільнику Білого дому. Спеціально для цього делегат Північної Кореї приїде у Вашингтон.

Це відбудеться на фоні підготовки двох країн до можливого саміту президентів США та КНДР 12 червня, передає CNBC.

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Зазначається, що напередодні цієї заяви державний секретар США Майк Помпео зустрівся з делегацією КНДР, до складу якої увійшов заступник Кім Чен Ина.

Помпео визнав, що у переговорах між країнами все ще існують перешкоди та додав, що для налагодження відносин потрібно ще провести велику роботу.

Додамо, що президент США Дональд Трамп 31 травня припустив, що йому знадобиться декілька зустрічей, щоб домовитися з лідером КНДР.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн.

Згодом, держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Сполучені Штати та Північна Корея не змогли координувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку Пхеньяна.

30 травня у Білому дому заявили, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.

Теги: Новини політики Новини США КНДР Дональд Трамп Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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