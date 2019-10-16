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      Кім Чен Путін та Кім Чен Трамп на "горбатій горі": соцмережі яскраво потролили Кіма та його Коня

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      Мережа активно жартувала з Ина та його білого коня
      Мережа активно жартувала з Ина та його білого коня / Колаж 24 каналу

      Герой, вождь, улюблений лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нарешті подарував людям свято – він влаштував собі фотосесію на білому коні, якраз поки піднімався на найвищу вершину країни Пекту. Світлини викликали бурхливу реакцію користувачів соцмереж, що втілилася у кумедні меми і навіть кліпи.

      Кажуть, Ин на священну гору підіймався часто – щоб подумати над якимсь важливим рішенням. Сміх сміхом, але будемо сподіватися, що цього разу він вирішить хоча б позбавити КНДР ядерної зброї. Ну, або повернути героїв-космонавтів із Сонця.

      Читайте також: "Один утримався? Якийсь змій, бл*дь": Кернес змусив депутата міськради виправдовуватися за голос

      На жаль, у 2019 році біля Пекти Кім Чен Ин наразі говорив лише про санкції США, які, за його словами, завдають болю та доводять сказу.

      кім
      Ось приклад світлини, якою потішив світ лідер країни Пук Чосон / Фото KCNA

      Меми та приколи навколо Кіма та його Коня

      Початок історії: Кім Чен Ин повторив образ Путіна на коні: фотопорівняння

      Кім Чен Путін

      "Путін зробив би це голим. Тримаючи гвинтівку. У гонитві за ведмедем", – пожартував у твіттері Kevin Mahy.

      Кім
      Ну схоже ж?

      Кім
      А могло бути і так

      Путін
      "Горбата гора" Кіма і Путіна

      Кім Чен Трамп

      Трамп
      А, ось воно як було насправді...

      Трамп
      Кажуть, Кім міг надихатися саме цим мемом

      Кім Чен – Льодовий Король

      Кім
      І не відомо, хто сильніше постраждав би під час їх зустрічі наживо

      Кім Чен Олаф

      Олаф
      Нічого схожого, але асоціації, асоціації...

      Кім Чен Дисней

      Кім
      Чому ні? Лідер КНДР може бути фанатом мультфільмів
       

      Кім Чен Наполеон

      Кім
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      Кім Чен Апокаліпсис

      Кім
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      #КімКіньЧелендж


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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Курйозні новини Кім Чен Ин КНДР Меми Володимир Путін Дональд Трамп Світ тварин
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