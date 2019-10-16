Кім Чен Путін та Кім Чен Трамп на "горбатій горі": соцмережі яскраво потролили Кіма та його Коня

Герой, вождь, улюблений лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нарешті подарував людям свято – він влаштував собі фотосесію на білому коні, якраз поки піднімався на найвищу вершину країни Пекту. Світлини викликали бурхливу реакцію користувачів соцмереж, що втілилася у кумедні меми і навіть кліпи.

Кажуть, Ин на священну гору підіймався часто – щоб подумати над якимсь важливим рішенням. Сміх сміхом, але будемо сподіватися, що цього разу він вирішить хоча б позбавити КНДР ядерної зброї. Ну, або повернути героїв-космонавтів із Сонця.

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На жаль, у 2019 році біля Пекти Кім Чен Ин наразі говорив лише про санкції США, які, за його словами, завдають болю та доводять сказу.



Ось приклад світлини, якою потішив світ лідер країни Пук Чосон / Фото KCNA

Меми та приколи навколо Кіма та його Коня

Початок історії: Кім Чен Ин повторив образ Путіна на коні: фотопорівняння

Кім Чен Путін

"Путін зробив би це голим. Тримаючи гвинтівку. У гонитві за ведмедем", – пожартував у твіттері Kevin Mahy.



Ну схоже ж?



А могло бути і так



"Горбата гора" Кіма і Путіна

Кім Чен Трамп



А, ось воно як було насправді...



Кажуть, Кім міг надихатися саме цим мемом

Кім Чен – Льодовий Король



І не відомо, хто сильніше постраждав би під час їх зустрічі наживо

Кім Чен Олаф



Нічого схожого, але асоціації, асоціації...

Кім Чен Дисней



Чому ні? Лідер КНДР може бути фанатом мультфільмів



Кім Чен Наполеон



Припускають, Кім не лише фотографувався, а й позував для художника

Кім Чен RTX

Кім Чен Кіт

Ким Чен Ын поднимается на коне на гору Пэктусан pic.twitter.com/paetl5lADE — Валаар Моргулис (@mvalaar) October 16, 2019

Кім Чен Кінь

He’s terrified and the horse is fed up. pic.twitter.com/ImUcPjByim — Мaриыах (@MariyahsDissent) October 16, 2019

Кім Чен Апокаліпсис



Ви їх легко упізнаєте, цих "вершників Апокаліпсису"

Тим часом в Україні Хуй таки став кандидатом наук: в'єтнамець захистив дисертацію в Одесі

#КімКіньЧелендж



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