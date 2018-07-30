Кім Кардашян кардинально обстригла довге волосся: фото
Світська левиця Кім Кардашян полюбляє дивувати своїх шанувальників різними образами, які часто змінює. Особливо Кім експериментує зі своїм волоссям.
Новий образ Кім Кардашян продемонструвала на своїй сторінці в Instagram.
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Так, 37-річна зірка "Сімейства Кардашян" показала укорочений боб. Цікаво, що однакові короткі зачіски Кім зробила разом з молодшою сестрою Хлої.
Кім Кардашян з мамою / Getty Images
Кім і Хлої Кардашян / Instagram-сторіз
Кім Кардашян / Instagram-сторіз
Джерело: 24 Канал
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