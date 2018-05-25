Кім Кардашян мило привітала Каньє Веста з річницею шлюбу: чарівне фото

Зірка реаліті-шоу та модель Кім Кардашян вже 4 роки щаслива в шлюбі зі співаком Каньє Вестом. зіркова пара не приховує своїх ніжних почуттів, що зачаровує усіх прихильників подружжя.

24 травня 2014 року Кім Кардашян вийшла заміж за співака Каньє Веста. Церемонія вінчання пройшла в італійській Флоренції. Модель приміряла розкішну білу сукню, яка ду;е пасувала зірці.

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З часу весілля пара щороку відзначає цю особливу дату. У 2018-му Кім Кардашян вирішила показати підписникам фото з весілля, якого досі не було в мережі. До чарівного знімка модель додала чуттєвий допис.

Минуло 4 роки. Дякую тобі, що подарував мені сім'ю і так дбаєш про нас. Дякую, що надихаєш мене кожен день. Мені по-справжньому пощастило. З річницею!

– написала Кім Кардашян.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 24 Тра 2018 р. о 6:11 PDT

Понад 4 мільйони прихильників з всього світу вподобали зворушливий допис моделі. Люди захоплено коментували подію, надсилаючи свої привітання з річницею.

Зазначимо, що в день весілля з Каньє Вестом Кім Кардашян обрала сукню від відомого бренду Givenchy. Зірка відмовилась від фати, розпустивши розкішне волосся. Сам роман зі співаком тривав 2 роки. За цей час у пари народилась донька Норт. Згодом після весілля пара стала щасливими батьками ще двох дітей – сина Сейнта та доньки Чикаго.