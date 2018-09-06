11:28
6 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    24°C 20°C
  • субота
    18°C 16°C
  • неділя
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, 5 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Кім Кардашян обговорила тюремну реформу з дочкою Трампа

94 Читать новость на русском
Кім Кардашян
Кім Кардашян / Twitter

Світська левиця Кім Кардашян разом з дочкою президента США Іванкою Трамп, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером і експертами обговорила реформу у в'язницях, зокрема про помилування злочинців, які відбувають довічний термін за злочини, пов'язані з наркотиками.

Зустріч відбулася у Білому домі, про це повідомила сама Кардашян у своєму мікроблозі в Twitter.

Читайте також: Я не знала її імені: помилувана Еліс Джонсон дала перше інтерв’ю з Кім Кардашян

Все почалося з міс Еліс. Я дивилася на неї, бачила обличчя інших ув'язнених, дізнавалася історії чоловіків і жінок у в'язницях – після цього зрозуміла, що не можу зупинитися на досягнутому. Прийшов час для реальних системних змін,
– пояснила свій візит у Білий Дім Кім. 

"Велике робоче засідання в Білому домі щодо шляхів покращення процесу помилування з політичними лідерами та захисниками реформи системи кримінального правосуддя", – повідомила Іванка Трамп на своїй сторінці в Twitter.


Кім Кардашян, Джаред Кушнер, Іванка Трамп та експерти / Twitter

Нагадаємо, що Кім Кардашян зустрілася з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити тюремну реформу та помилування. Вона попросила Трампа помилувати 63-річну Еліс Мері Джонсон. Жінка відбувала довічне покарання без права на звільнення за торгівлю наркотиками, вчинену нею вперше. Дональд Трамп виконав прохання телезірки, після чого Кім перша повідомила помилуваній жінці щасливу звістку.

Теги: Новини США LifeStyle Кім Кардашян Іванка Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українські музиканти просто бояться виходити з своїх коробок, – фронтмен Димна Суміш і The Gitas
сьогодні, 09:30 Українські музиканти просто бояться виходити з своїх коробок, – фронтмен Димна Суміш і The Gitas
Катерина Петренко
10 простых советов от России, как потерять все – на примере утечки кислорода на МКС в космосе
сьогодні, 08:41 10 простых советов от России, как потерять все – на примере утечки кислорода на МКС в космосе
Аркадий Бабченко
Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
5 вересня, 12:01 Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
Трамп спростував існування наказу про вбивство Асада
сьогодні, 04:10 Трамп спростував існування наказу про вбивство Асада
Отруєння Скрипалів: Великобританія скликає Раду безпеки ООН через нові дані щодо отруєння
сьогодні, 02:30 Отруєння Скрипалів: Великобританія скликає Раду безпеки ООН через нові дані щодо отруєння
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук