Кім Кардашян обговорила тюремну реформу з дочкою Трампа

Світська левиця Кім Кардашян разом з дочкою президента США Іванкою Трамп, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером і експертами обговорила реформу у в'язницях, зокрема про помилування злочинців, які відбувають довічний термін за злочини, пов'язані з наркотиками.

Зустріч відбулася у Білому домі, про це повідомила сама Кардашян у своєму мікроблозі в Twitter.

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Все почалося з міс Еліс. Я дивилася на неї, бачила обличчя інших ув'язнених, дізнавалася історії чоловіків і жінок у в'язницях – після цього зрозуміла, що не можу зупинитися на досягнутому. Прийшов час для реальних системних змін,

– пояснила свій візит у Білий Дім Кім.

It started with Ms. Alice, but looking at her and seeing the faces and learning the stories of the men and women I’ve met inside prisons I knew I couldn’t stop at just one. It’s time for REAL systemic change pic.twitter.com/kdKr8s6lJW — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 5 сентября 2018 г.

"Велике робоче засідання в Білому домі щодо шляхів покращення процесу помилування з політичними лідерами та захисниками реформи системи кримінального правосуддя", – повідомила Іванка Трамп на своїй сторінці в Twitter.



Кім Кардашян, Джаред Кушнер, Іванка Трамп та експерти / Twitter

Нагадаємо, що Кім Кардашян зустрілася з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити тюремну реформу та помилування. Вона попросила Трампа помилувати 63-річну Еліс Мері Джонсон. Жінка відбувала довічне покарання без права на звільнення за торгівлю наркотиками, вчинену нею вперше. Дональд Трамп виконав прохання телезірки, після чого Кім перша повідомила помилуваній жінці щасливу звістку.