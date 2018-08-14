Кім Кардашян оголилася на провокативному фото

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардяшян" Кім Кардашян поділилася новим пікантним знімком, продемонструвавши звабливу фігуру.

37-річна зірка виклала фото, на якому спокусливо позувала на ліжку. На Кардашян були лише трусики та кросівки Yeezy.

Читайте також: Кім Кардашян посвітила фігурою у дуже коротенькій сукні: фото

Кім Кардашян прорекламувала кросівки Yeezy

Мама трьох дітей показала пружні сідниці та підкачані ноги.

Кім зараз у чудовій формі

Додамо, раніше Кім виставляла фото на підтримку кросівок Yeezy, але її поза була настільки неприродньою, що її одразу висміяли у мережі.