Кім Кардашян оголилася на провокативному фото
Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардяшян" Кім Кардашян поділилася новим пікантним знімком, продемонструвавши звабливу фігуру.
37-річна зірка виклала фото, на якому спокусливо позувала на ліжку. На Кардашян були лише трусики та кросівки Yeezy.
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Кім Кардашян прорекламувала кросівки Yeezy
Мама трьох дітей показала пружні сідниці та підкачані ноги.
Кім зараз у чудовій формі
Додамо, раніше Кім виставляла фото на підтримку кросівок Yeezy, але її поза була настільки неприродньою, що її одразу висміяли у мережі.
Джерело: 24 Канал
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