Кім Кардашян опублікувала інтимне фото, де вона позує в ліжку: 18+

Світська левиця Кім Кардашян вкотре розбурхала мережу своїм відвертим знімком, де вона позує в ліжку.

37-річна Кім Кардашян не соромиться своїх пишних форм, які частково принесли їй славу у всьому світі. Тому не дивно, що Кім періодично публікує на своїй сторінці в соцмережі Instagram доволі пікантні кадри.

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Після партії милих сімейних світлин зірка опублікувала доволі інтимне фото на ліжку. Кім з темним довгим волоссям і без бюстгальтера прикривається руками.