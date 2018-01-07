Кім Кардашян опублікувала інтимне фото, де вона позує в ліжку: 18+
23:25, 7 січня 6212 Читать новость на русском
Світська левиця Кім Кардашян вкотре розбурхала мережу своїм відвертим знімком, де вона позує в ліжку.
37-річна Кім Кардашян не соромиться своїх пишних форм, які частково принесли їй славу у всьому світі. Тому не дивно, що Кім періодично публікує на своїй сторінці в соцмережі Instagram доволі пікантні кадри.
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Після партії милих сімейних світлин зірка опублікувала доволі інтимне фото на ліжку. Кім з темним довгим волоссям і без бюстгальтера прикривається руками.
Джерело: 24 Канал
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