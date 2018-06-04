Кім Кардашян опублікувала зворушливе архівне фото

Знаменита американська модель та акторка Кім Кардашян часто тішить своїх шанувальників новими фото у соціальних мережах. Раніше популярністю користувалися більше відверті знімки Кім, проте останнім часом все більше уваги приділяється її теплим родинним фото.

Зірка частенько публікує сімейні світлини з чоловіком і дітьми. Цього разу, Кардашян вирішила показати прихильникам своє дитяче архівне фото, яке вона продемонструвала на сторінці в Instagram.

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"Недільний відпочинок з моїм татом і Хлоє Кардашян", – підписала Кім до фото.

Хто така Кім Кардашян?Американська модель та зірка власного реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Знаменитість розпочала стосунки з Каньє Вестом у квітні 2012 року. Пара виглядала ідеально та приховувала своїх почуттів перед камерами. Вже у грудні 2012 року Кім Кардашян очікувала на появу первістка, відтак пара оголосила про заручини та побралася.