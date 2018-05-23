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Кім Кардашян опублікувала зворушливе фото сина і доньки

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Кардашян опублікувала ніжне фото із дітьми
Кардашян опублікувала ніжне фото із дітьми / Фото з відкритих джерел

Світська левиця Кім Кардашян у своїй соціальній мережі Instagram опублікувала фото із дітьми.

Кардашян оприлюднила знімок на якому син зірки дворічний Сейнт ніжно обіймає молодшу сестру – чотирьох місячну Чикаго.

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Часом ми усі потребуємо обійми,
– написала у підписі до фото Кім.

 

Sometimes we all need hugs ️

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Зірка неодноразово публікує сімейні фото. Багато прихильників Кардашьян у захваті від таких турботливих знімків.

 

My babies

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Нагадаємо, що Чикаго Вест з'явилася на світ 15 січня. Зіркова пара Кім і Каньє також виховують чотирирічну дочку Норт і дворічного сина Сейнта. Кім планує звернутися до послуг сурогатної матері ще раз.

Хто така Кім Кардашян?
Американська модель та зірка власного реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Знаменитість розпочала стосунки з Каньє Вестом у квітні 2012 року. Пара виглядала ідеально та приховувала своїх почуттів перед камерами. Вже у грудні 2012 року Кім Кардашян очікувала на появу первістка, відтак пара оголосила про заручини та побралася.

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Зіркові мами Діти
Джерело: 24 Канал
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