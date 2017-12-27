Кім Кардашьян отримала на Різдво подарунок вартістю у півмільйона доларів: фото

Чоловік реаліті-зірка Кім Кардашян – репер Каньє Вест – подарував своїй коханій коштовний подарунок на Різдво.

Вибирати подарунок для Кім Кардашьян – напевно, завдання не з легких. Адже, що подарувати людині, яка має абсолютно все? Але Каньє Вест зумів здивувати!

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Для дружини він презентував коробку, в якій були бездротові навушники Apple Airpods, шкарпетки Adidas, сертифікати Netflix і Amazon, іграшка Міккі-Маус.

Але найцікавіше була на одні коробки. Вест подарував Кім Кардашьян акції компаній Walt Disney, Adidas, Apple, Amazon і Netflix. Їх вартість оцінюється в півмільйона доларів.



Подарунки для Кім Кардашьян

"Найкращий чоловік", – прокоментувала Кім.



Подарунки для Кім Кардашьян