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      Кім Кардашян підкреслила пишні груди яскравим купальником: пікантне фото

      1341 Читать новость на русском
      Кім Кардашян
      Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

      Світська левиця Кім Кардашян побувала на острові Балі, де провела казковий відпочинок з дітьми та своїми сестрами. Окрім спокусливих форм на морському узбережжі вона хизувалась пляжними нарядами.

      Для розкішного відпочинку на березі Індійського океану 38-річна Кім одягнула сексуальний латексний купальник рожевого кольору, який доповнила парео такого ж відтінку. Легкою накидкою вона підв’язала свій живіт та впевнено підкорювала узбережжя Балі. Підписники засипали компліментами зірку соцмереж та відзначили її чудові форми.

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      Свій образ Кардашян доповнила стильними окулярами. Разом з нею сонячні ванни приймала і її старша донька Норт, яка теж одягнула купальник рожевого кольору. Автором сімейного знімку став Маркус Хайд.

      Кім Кардашян
      Кім Кардашян з донькою Норт на Балі

      Кілька днім тому Кім Кардашян також оприлюднила відеоролик, у якому катається на гойдалці посеред пальм у тому ж купальнику.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Bali

      Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

       

       

      Теги: LifeStyle Мода Кім Кардашян
      Джерело: 24 Канал
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