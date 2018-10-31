Кім Кардашян підкреслила пишні груди яскравим купальником: пікантне фото

Світська левиця Кім Кардашян побувала на острові Балі, де провела казковий відпочинок з дітьми та своїми сестрами. Окрім спокусливих форм на морському узбережжі вона хизувалась пляжними нарядами.

Для розкішного відпочинку на березі Індійського океану 38-річна Кім одягнула сексуальний латексний купальник рожевого кольору, який доповнила парео такого ж відтінку. Легкою накидкою вона підв’язала свій живіт та впевнено підкорювала узбережжя Балі. Підписники засипали компліментами зірку соцмереж та відзначили її чудові форми.

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Свій образ Кардашян доповнила стильними окулярами. Разом з нею сонячні ванни приймала і її старша донька Норт, яка теж одягнула купальник рожевого кольору. Автором сімейного знімку став Маркус Хайд.



Кім Кардашян з донькою Норт на Балі

Кілька днім тому Кім Кардашян також оприлюднила відеоролик, у якому катається на гойдалці посеред пальм у тому ж купальнику.