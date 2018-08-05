Кім Кардашян подарувала 5-річній дочці сумку за 700 доларів: фото

Знаменита світська левиця Кім Кардашян нічого не шкодує своїй дочці Норт Вест. Так, останнім подарунком стала сумка від Jimmy Choo.

Як повідомляє видання Daily Mail, така сумка коштує 700 доларів.

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Кім Кардашян також показала обновку шанувальникам в Instagram-сторіз. Зірка опублікувала фото невеличкої сумки з рожевими буквами North – ім'я її дочки.



Сумка від Jimmy Choo

Зіркові батьки часто одягають маленьку дочку у відомі бренди: Louis Vuitton, Balmain, речі з колекції чоловіка Кім Каньє Веста Yeezy та інші.



Норт Вест



Норт Вест



Норт Вест і Кім Кардашян

Нагадаємо, раніше молодша сестра Кім Кайлі Дженнер продемонструвала колекцію взуття своєї, на той час, п'ятимісячної дочки Стормі. Тоді фанати порахували, що все взуття дівчинки коштує понад 22 тисячі доларів.