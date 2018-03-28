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Кім Кардашян похизувалась апетитними формами у ванній: пікантне фото

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Кім Кардашян показала пікантні знімки
Кім Кардашян показала пікантні знімки / Фото із соцмереж

Американська зірка реаліті-шоу та модель Кім Кардашян вразила прихильників апетитними формами в білизні. Зірка поділилась з прихильниками пікантною світлиною в Instagram.

Американська знаменитість продемонструвала, як вона наносить макіяж зранку. Кім Кардашян стоїть перед дзеркалом та підмальовує губи, легко вигнувши спину. При цьому зірка вбрана в чорну білизну, яка демонструє апетитні форми моделі. Волосся вона замотала в рушник, що додало її образу ще більшої спокусливості.

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Таким пікантним способом Кім Кардашян вирішила прорекламувати свій бренд косметики.

Готуйтеся до виходу вранці з моїми новими помадами від KKW Х MARIO,
– написала Кім Кардашян.

Getting ready this morning with my new lips from the KKW X MARIO

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Для посилення реклами модель опублікувала ще одне фото в суцільному купальнику, у дописі до якого зазначила, що кожна жінка може виглядати розкішно з її косметикою. Ймовірно, такий маркетинговий хід Кім Кардашян повпливає на кількість прихильників її косметики, адже понад 3 мільйони людей вподобали пікантний допис зірки.

Love this shoot by @gregswalesart for my KKW X MARIO shoot! Hair by @chrisappleton1

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Теги: LifeStyle Мода Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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