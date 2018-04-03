Кім Кардашян похизувалась апетитними формами у весняному образі: фото

Учасниця реаліті-шоу та модель Кім Кардашян полюбляє хизуватись розкішними формами. Цього разу знаменитість приміряла біле вбрання, чим підкорила мережу.

Як відомо, 37-річна Кім Кардашян веде доволі публічне життя, тому щоразу вражає прихильників новими світлинами. Знаменитість дбає про свою фігуру та полюбляє хизуватись знаменитими формами. Відтак обирає одяг, який максимально підкреслює струнку талію та апетитні бедра.

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На знімку, опублікованому на сторінці в Instagram, зірка виходить з авто в стильному одязі. Кім Кардашян вбрана у білі шорти та майку. Модний "лук" вона доповнила світлою накидкою, босоніжками на підборах та окулярами.

Варто зазначити, що у буденному одязі Кім Кардашян виглядає розкішно. Це підтвердили понад мільйон користувачів соцмережі, які за лічені години вподобали допис зірки.