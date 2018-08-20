Кім Кардашян похизувалась ідеальними формами в сяючому бікіні: фото

Світська левиця Кім Кардашян взяла участь у відвертій фотозйомці на ьерезі Флориди, де похизувалась стрункими і пікантними формами в купальнику.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Блискучий роздільний купальник ледь прикривав інтимні частини тіла Кім, але від цього Кардашян почувала себе навіть впевненіше. Завдяки інтенсивним тренуванням з особистим тренером Меліссою Алькантарою, її тіло і справді має відмінну форму.

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Для нового образу у фотосесії зірка зібрала волосся у високий хвіст, звабливо прикриваючись рушником.



Кім Кардашян в Маямі на фотосесії

На зйомці була також присутня її хороша подруга Ларса Піппен, яка приміряла суцільний купальник такого ж кольору та матеріалу, як і в Кім. Жінки сміливо демонстрували свої пишні груди та сідниці на білосніжному піску Маямі.