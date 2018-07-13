Кім Кардашян похизувалася формами під час тренування на пляжі: фото
37-річна телезірка Кім Кардашян тренується не тільки у спортзалі – нещодавно вона відправилася на пляж Лос-Анджелеса, щоб зайнятися спортом на свіжому повітрі.
Папарацці підловили Кардашян, коли вона виконувала різні вправи на узбережжі океану, пише Daily Mail.
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Кім Кардашян з подругами
Компанію Кім склали дві її подруги. Жінки були одягнені в облягаючі сірі топи та бікіні, які підкреслили їх фігури.
Кардашян активно робила розминку і не соромилася хизуватися своїми об’ємними формами.
Кім Кардашян
Очевидно зірка знала, що її знімають папарацці – Кім нанесла макіяж та зробила зачіску.
Джерело: 24 Канал
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