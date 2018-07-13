Кім Кардашян похизувалася формами під час тренування на пляжі: фото

37-річна телезірка Кім Кардашян тренується не тільки у спортзалі – нещодавно вона відправилася на пляж Лос-Анджелеса, щоб зайнятися спортом на свіжому повітрі.

Папарацці підловили Кардашян, коли вона виконувала різні вправи на узбережжі океану, пише Daily Mail. Читайте також: Найдешевші люди в світі: знаменитий дизайнер публічно образив сім’ю Кардашян Кім Кардашян з подругами Компанію Кім склали дві її подруги. Жінки були одягнені в облягаючі сірі топи та бікіні, які підкреслили їх фігури. Кардашян активно робила розминку і не соромилася хизуватися своїми об’ємними формами. Кім Кардашян Очевидно зірка знала, що її знімають папарацці – Кім нанесла макіяж та зробила зачіску.