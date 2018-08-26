Кім Кардашян показала 8-місячну дочку Чикаго, яка підросла: фото
Папараці сфотографували світську левицю та реаліті-зірку Кім Кардашян з молодшою 8-місячною дочкою Чикаго у Майамі.
Про це повідомляє видання Daily Mail. Прихильники сімейства відзначили, що Чикаго більше схожа на свого батька Каньє Веста, ніж на маму.
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Зазначимо, що зіркова пара вдавалася до послуг сурогатної матері – таким чином народилася Чикаго.
Таке рішення Кім та Каньє прийняли після другої вагітності Кардашян. Лікарі заборонили зірці самостійно народжувати через ускладнення.
Кім Кардашян і Чикаго
Кім Кардашян і Чикаго
Кім Кардашян і Чикаго
Кім Кардашян і Чикаго
Кім Кардашян і Чикаго
Нагадаємо, зіркова пара Кім і Каньє виховують п'ятирічну дочку Норт і дворічного сина Сейнта, а також Чикаго Вест, яка з'явилася на світ 15 січня.
Хто така Кім Кардашян?Американська модель та зірка власного реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Знаменитість розпочала стосунки з Каньє Вестом у квітні 2012 року. Пара виглядала ідеально та приховувала своїх почуттів перед камерами. Вже у грудні 2012 року Кім Кардашян очікувала на появу первістка, відтак пара оголосила про заручини та побралася.
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