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Кім Кардашян показала 8-місячну дочку Чикаго, яка підросла: фото

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / GettyImages

Папараці сфотографували світську левицю та реаліті-зірку Кім Кардашян з молодшою 8-місячною дочкою Чикаго у Майамі.

Про це повідомляє видання Daily Mail. Прихильники сімейства відзначили, що Чикаго більше схожа на свого батька Каньє Веста, ніж на маму.

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Зазначимо, що зіркова пара вдавалася до послуг сурогатної матері – таким чином народилася Чикаго.

Таке рішення Кім та Каньє прийняли після другої вагітності Кардашян. Лікарі заборонили зірці самостійно народжувати через ускладнення.

​Кім Кардашян і Чикаго
​Кім Кардашян і Чикаго

​Кім Кардашян і Чикаго
​Кім Кардашян і Чикаго

​Кім Кардашян і Чикаго
Кім Кардашян і Чикаго

​Кім Кардашян і Чикаго
​Кім Кардашян і Чикаго

​Кім Кардашян і Чикаго
Кім Кардашян і Чикаго

Нагадаємо, зіркова пара Кім і Каньє виховують п'ятирічну дочку Норт і дворічного сина Сейнта, а також Чикаго Вест, яка з'явилася на світ 15 січня.

Хто така Кім Кардашян?Американська модель та зірка власного реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Знаменитість розпочала стосунки з Каньє Вестом у квітні 2012 року. Пара виглядала ідеально та приховувала своїх почуттів перед камерами. Вже у грудні 2012 року Кім Кардашян очікувала на появу первістка, відтак пара оголосила про заручини та побралася.

Теги: Діти і неповнолітні LifeStyle Зіркові мами Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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