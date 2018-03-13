Кім Кардашян показала неймовірне відео з відпочинку в горах
Американська зірка реаліті-шоу та модель Кім Кардашян здивувала вправною їздою на лижах.
Відповідне відео зірка опублікувала на сторінці в Instagram.
На чорно-білих кадрах Кім Кадашян у лижному спорядженні з легкістю спускається з гірської вершини. На відео зірка виглядає дуже вправною лижницею, оскільки розвиває велику швидкість при їзді та грайливо маневрує.
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Кумедний факт: я вмію кататись на лижах!
– підписала допис Кім Кардашян.
Понад 4 мільйона прихильників оцінили несподівані вміння зірки та навіть давали поради, як покращити її вправність.
Хто така Кім Кардашян?
Це американська світська левиця, модель та акторка в ток-шоу. Саме відеопроект приніс знаменитості неабияку популярність. Перше відео Кім Кардашян зробила у 2007 році з мамою. Пізніше вся сім'я Кардашянстали учасниками прибуткового телевізійного проекту.