Кім Кардашян показала неймовірне відео з відпочинку в горах

Американська зірка реаліті-шоу та модель Кім Кардашян здивувала вправною їздою на лижах.

Відповідне відео зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

На чорно-білих кадрах Кім Кадашян у лижному спорядженні з легкістю спускається з гірської вершини. На відео зірка виглядає дуже вправною лижницею, оскільки розвиває велику швидкість при їзді та грайливо маневрує.

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Кумедний факт: я вмію кататись на лижах!

– підписала допис Кім Кардашян.

Понад 4 мільйона прихильників оцінили несподівані вміння зірки та навіть давали поради, як покращити її вправність.

Хто така Кім Кардашян?

Це американська світська левиця, модель та акторка в ток-шоу. Саме відеопроект приніс знаменитості неабияку популярність. Перше відео Кім Кардашян зробила у 2007 році з мамою. Пізніше вся сім'я Кардашянстали учасниками прибуткового телевізійного проекту.