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Кім Кардашян показала неймовірне відео з відпочинку в горах

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Кім Кардашян показала відео з відпочинку
Кім Кардашян показала відео з відпочинку / Фото з вільних джерел

Американська зірка реаліті-шоу та модель Кім Кардашян здивувала вправною їздою на лижах.

Відповідне відео зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

На чорно-білих кадрах Кім Кадашян у лижному спорядженні з легкістю спускається з гірської вершини. На відео зірка виглядає дуже вправною лижницею, оскільки розвиває велику швидкість при їзді та грайливо маневрує.

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Кумедний факт: я вмію кататись на лижах!
– підписала допис Кім Кардашян.

Понад 4 мільйона прихильників оцінили несподівані вміння зірки та навіть давали поради, як покращити її вправність.

Fun Fact-I can ski! ️️. @yourboyfai The full video in color will be up on my app soon

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Хто така Кім Кардашян?
Це американська світська левиця, модель та акторка в ток-шоу. Саме відеопроект приніс знаменитості неабияку популярність. Перше відео Кім Кардашян зробила у 2007 році з мамою. Пізніше вся сім'я Кардашянстали учасниками прибуткового телевізійного проекту.

Теги: LifeStyle відпочинок Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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