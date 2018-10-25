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      Кім Кардашян показала нове фото з еротичної фотосесії і підігріла чутки про фотошоп

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      Кім Кардашян в новій еротичній фотосесії
      Кім Кардашян в новій еротичній фотосесії / Instagram / @kimkardashian

      Світська левиця Кім Кардашян неабияк розбурхала мережу, представивши світу нову фотосесію з рекламою власної палетки тіней. Нове фото зі скандального кампейну вже встигли обговорити користувачі та навіть запідозрити зірку у використанні фотошопу.

      У новому кадрі зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", на противагу попереднім фото, постала не в оголеному образі, а вже у золотистому боді. Білизна чудово підкреслювала апетитні форми Кім, однак зона бікіні найбільше зацікавила Instagram-користувачів. На їхню думку, сідниці Кардашян виглядають значно меншими, ніж є насправді. 

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      Кім Кардашян в новій еротичній фотосесії

      "Як нерозумно вони відфотошопили твої фейкові сідниці, щоб вони здавалися меншими. Який оксюморон", "Вони крихітні! Навіщо витрачати стільки грошей на збільшення, щоб потім їх зменшити. Не бачу сенсу", "Це не схоже на фігуру Кім!" –ці та багато інших коментарів залишали підписники під фото Кім в Instagram.

      Варто додати, що спокусливе боді мало такий же відтінок, як тіні на повіках моделі. Поруч з нею також сидів оголений темношкірий чоловік, що споглядав на свою партнерку по знімальному майданчику. Пара впевнено сиділа на високій підставці на фоні блакитно-золотистих елементів інтер'єру. Автором знімку став культовий фотограф Девід Лашапель.

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      Додамо, що Кім Кардашян неодноразово розповідала, що плаче через занадто великий розмір сідниць і проводить багато часу в спортзалі, щоб їх хоч якось зменшити. 

       

       

      Теги: LifeStyle Мода Еротика Кім Кардашян
      Джерело: 24 Канал
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