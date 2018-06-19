Кім Кардашян показала пишний бюст на фешн-саміті: спокусливі фото

Світська левиця Кім Кардашян все частіше з’являється на різних світських подіях. Цього разу зірка відвідала разом з матір’ю Кріс Дженнер фешн-саміт в Лос-Анджелесі.

Неабияка популярність до персони Кім Кардашян зумовила її безперечний авторитет у фешн-бізнесі. Відповідно, жінка не змогла оминути цей фешн-саміт, де вкотре продемонструвала свій звабливий образ.

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Для заходу 37-річна Кім обрала білосніжне вбрання, яке сміливо виділяло її пишне декольте. Вона обрала образ від молодого французького бренду Jacquemus, – спідницю в підлогу і сорочку, на якій були відсутні ґудзики чи застібки, через що акцент був зроблений на грудях Кардашян.



Кім Кардашян на фешн-саміті в Лос-Анджелесі



Кім Кардашян на фешн-саміті в Лос-Анджелесі

В рамках саміту вона розповіла про відкриття першого магазину косметики своєї марки KKW Beauty, яке відбудеться вже завтра в Westfield Century City Mall в Лос-Анджелесі. Там можна буде придбати оригінальну та ексклюзивну косметику, а також її "еротичні" парфуми.



Кім Кардашян і Кріс Дженнер на фешн-саміті в Лос-Анджелесі

62-річна Кріс Дженнер у свою чергу обрала химерний білий костюм з рожевим принтом.



Кріс Дженнер і Кім Кардашян



Кріс Дженнер і Кім Кардашян