Кім Кардашян показала струнке тіло в бікіні після схуднення

Світська левиця Кім Кардашян останніми тижнями дивує публіку струкнішою фігурою та зміною іміджу. Днями вона опублікувала нове фото в купальнику, у якому показала всі свої принади після інтенсивного схуднення.

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" на новому знімку відпочиває на лежаку і насолоджується сонячними ваннами. Вона одягнула роздільний пікантний купальник чорного кольору, який відмінно підкреслював її апетитні форми.

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Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 31 Лип 2018 р. о 10:43 PDT

Пружні груди та сідниці схвально оцінили користувачі Instagram, залишивши їй під фото більше 2,5 мільйонів вподобань. Нещодавно Кардашян також опублікував серію чуттєвих фото зі студії, на яких позує в білому трико і має ще довге волосся.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 27 Лип 2018 р. о 12:02 PDT

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 28 Лип 2018 р. о 11:27 PDT

Нагадаємо, що кілька днів тому Кім Кардашян з'явилась на публіці з новою короткою зачіскою та назвалу власну вагу тіла. Як виявилось, її вага складає близько 54 кілограми.