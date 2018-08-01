Кім Кардашян показала струнке тіло в бікіні після схуднення
Світська левиця Кім Кардашян останніми тижнями дивує публіку струкнішою фігурою та зміною іміджу. Днями вона опублікувала нове фото в купальнику, у якому показала всі свої принади після інтенсивного схуднення.
Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" на новому знімку відпочиває на лежаку і насолоджується сонячними ваннами. Вона одягнула роздільний пікантний купальник чорного кольору, який відмінно підкреслював її апетитні форми.
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Пружні груди та сідниці схвально оцінили користувачі Instagram, залишивши їй під фото більше 2,5 мільйонів вподобань. Нещодавно Кардашян також опублікував серію чуттєвих фото зі студії, на яких позує в білому трико і має ще довге волосся.
Нагадаємо, що кілька днів тому Кім Кардашян з'явилась на публіці з новою короткою зачіскою та назвалу власну вагу тіла. Як виявилось, її вага складає близько 54 кілограми.