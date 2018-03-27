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Кім Кардашян показала струнку талію в купальнику: фото

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото з Іnstagram

37-річна американська телезірка Кім Кардашян виклала у мережу кілька фото, на яких в черговий раз продемонструвала свої форми. На кадрах вона позувала у чорному купальну, який підкреслив її талію.

Кім знялася разом зі своїми візажистом Маріо Дедівановічем.

"Десять років тому, коли я тебе зустріла, я і не мріяла про те, що ми будемо запускати разом нашу власну лінію косметики. Так пишаюся цим!" – підписала кадри Кардашян.

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Дедівановіч співпрацює з Кім та іншими сестрами Кардашян. Зокрема, він робив весільний макіяж для Кім.

Як відомо, Кім Кардашян запустила власну лінію декоративної косметики KKW Beauty.

Теги: LifeStyle Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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