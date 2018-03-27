Кім Кардашян показала струнку талію в купальнику: фото

37-річна американська телезірка Кім Кардашян виклала у мережу кілька фото, на яких в черговий раз продемонструвала свої форми. На кадрах вона позувала у чорному купальну, який підкреслив її талію.

Кім знялася разом зі своїми візажистом Маріо Дедівановічем. "Десять років тому, коли я тебе зустріла, я і не мріяла про те, що ми будемо запускати разом нашу власну лінію косметики. Так пишаюся цим!" – підписала кадри Кардашян. Читайте також: Кім Кардашян склала список своїх ворогів та надіслала їм власні парфуми: фото Дедівановіч співпрацює з Кім та іншими сестрами Кардашян. Зокрема, він робив весільний макіяж для Кім. Як відомо, Кім Кардашян запустила власну лінію декоративної косметики KKW Beauty.