Кім Кардашян показала струнку талію в купальнику: фото
37-річна американська телезірка Кім Кардашян виклала у мережу кілька фото, на яких в черговий раз продемонструвала свої форми. На кадрах вона позувала у чорному купальну, який підкреслив її талію.
Кім знялася разом зі своїми візажистом Маріо Дедівановічем.
"Десять років тому, коли я тебе зустріла, я і не мріяла про те, що ми будемо запускати разом нашу власну лінію косметики. Так пишаюся цим!" – підписала кадри Кардашян.
Читайте також: Кім Кардашян склала список своїх ворогів та надіслала їм власні парфуми: фото
Дедівановіч співпрацює з Кім та іншими сестрами Кардашян. Зокрема, він робив весільний макіяж для Кім.
Як відомо, Кім Кардашян запустила власну лінію декоративної косметики KKW Beauty.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі