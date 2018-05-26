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Кім Кардашян показала своїх молодих батьків: архівне фото

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Батьки Кім – Кріс Дженнер і Роберт Кардашян
Батьки Кім – Кріс Дженнер і Роберт Кардашян / Фото з відкритих джерел

Світська левиця Кім Кардашян часто любить тішити шанувальників архівними фото своєї великої родини. Цього разу вона показала своїх рідних батьків в молодості – Кріс Дженнер і Роберт Кардашян.

На світлині із сімейного архіву зіркова матуся Кім зображена з короткою стрижкою, яку вона носить і зараз та природним макіяжем. Натомість батько на знимці позує в стильній стрижці під "Beatles" і вуса. Колишнє подружжя виглядає дуже стильно і щасливо.

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Варто додати, що адвокат Роберт Кардашян та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кріс Дженнер прожили у спільному шлюбі з 1978 по 1991 рік. У них народилось четверо спільних дітей: Кортні, Кім, Робі і Хлої Кардашяни. Чоловік помер у 2003 році від раку стравоходу.


Кріс Дженнер з Робертом Кардашян і маленькими Кортні, Кім, Хлої та Робом

Теги: Кім Кардашян Мода LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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