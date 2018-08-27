Кім Кардашян показала улюблену позу на пляжі: пікантне фото
Зірка реаліті-шоу та світська левиця Кім Кардашян часто вражає шанувальників яскравими та епатажними світлинами.
Кім Кардашян опублікувала нове звабливе фото на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Кім Кардашян показала 8-місячну дочку Чикаго, яка підросла: фото
На ньому 37-річна зірка позує в чорному купальнику на пляжі.
"Моя улюблена поза на пляжі", – прокоментувала знімок Кардашян.
Кім Кардашян почала хизуватися своїми формами у білизні після інтенсивних тренувань з особистим тренером Меліссою Алькантарою.
Нагадаємо, що кілька днів тому Кім Кардашян з'явилась на публіці з новою короткою зачіскою та назвала власну вагу тіла. Як виявилось, її вага складає близько 54 кілограми.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Що зміниться у пільгах у 2016 році5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми14 лютого 2016 , 03:46 1