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Кім Кардашян показала улюблену позу на пляжі: пікантне фото

5949 Читать новость на русском
Кім Кардашян
Кім Кардашян / GettyImages

Зірка реаліті-шоу та світська левиця Кім Кардашян часто вражає шанувальників яскравими та епатажними світлинами.

Кім Кардашян опублікувала нове звабливе фото на своїй сторінці в Instagram.

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На ньому 37-річна зірка позує в чорному купальнику на пляжі.

"Моя улюблена поза на пляжі", – прокоментувала знімок Кардашян.

Кім Кардашян почала хизуватися своїми формами у білизні після інтенсивних тренувань з особистим тренером Меліссою Алькантарою.

Нагадаємо, що кілька днів тому Кім Кардашян з'явилась на публіці з новою короткою зачіскою та назвала власну вагу тіла. Як виявилось, її вага складає близько 54 кілограми.

Теги: LifeStyle Еротика Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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