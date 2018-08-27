Кім Кардашян показала улюблену позу на пляжі: пікантне фото

Зірка реаліті-шоу та світська левиця Кім Кардашян часто вражає шанувальників яскравими та епатажними світлинами.

Кім Кардашян опублікувала нове звабливе фото на своїй сторінці в Instagram.

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На ньому 37-річна зірка позує в чорному купальнику на пляжі.

"Моя улюблена поза на пляжі", – прокоментувала знімок Кардашян.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 26 Сер 2018 р. о 7:26 PDT

Кім Кардашян почала хизуватися своїми формами у білизні після інтенсивних тренувань з особистим тренером Меліссою Алькантарою.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 20 Сер 2018 р. о 3:18 PDT

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 25 Сер 2018 р. о 6:17 PDT

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 22 Сер 2018 р. о 9:09 PDT

Нагадаємо, що кілька днів тому Кім Кардашян з'явилась на публіці з новою короткою зачіскою та назвала власну вагу тіла. Як виявилось, її вага складає близько 54 кілограми.